La campanya ‘Buenas Hasta el Hueso’ celebra una tercera edició marcada per l’èxit de les dos anteriors

La campanya ‘Buenas Hasta el Hueso’ continua posant en valor el sabor i el caràcter natural de les fruites de pinyol. Baix el lema “tan sabrosas como saludables”, la iniciativa inunda per tercer any consecutiu les xarxes socials de bresquilles, paraguaians, prunes, cireres i albercocs.

En les dos edicions anteriors, esta campanya ha aconseguit més de deu milions de reproduccions dels seus vídeos i prop de 13 milions d’impressions en les seues xarxes socials.

Enguany participen les federacions de les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Extremadura i Región de Murcia, sempre amb el suport de Cooperativas Agro-Alimentarias de España.

L’objectiu, posar en valor la fruita de pinyol i promoure el seu consum entre la població de totes les edats. Per a aconseguir-ho, en esta edició s’han proposat continguts audiovisuals i gràfics atractius i moderns, cridaners i divertits, com vídeos centrats en els sentits, degustació, receptes, consells, reptes i dinàmiques, amb la participació d’influencers i sortejos per a tots els públics. La campanya ha comptat, per exemple, amb continguts elaborats per professionals com María Gómez, amb una Estrella Michelin i dos Sols Repsol, o Mateo Sierra, participant al programa Masterchef.

La part central d’esta campanya es desenvolupa d’abril a setembre, data de producció de la fruita de pinyol en Espanya. Al 2024, es recolliren vora 2 milions de tones, prop d’un 2% més respecte al 2023. A més, el consum nacional de fruita de pinyol va créixer en 2024 un 18% respecte al 2023, segons dades del Ministeri d’Agricultura.