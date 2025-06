La Generalitat destina més de 7,8 milions d’euros a la protecció del patrimoni i la dinamització cultural en municipis 

La Generalitat Valenciana ha anunciat una inversió de més de 7 milions d’ euros destinada a la protecció del patrimoni i la dinamització cultural en municipis de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa, gestionada per la Direcció General d’Administració Local, té com a objectiu reforçar el compromís del Consell amb una política territorial centrada en donar suport a les poblacions amb menys recursos, utilitzant el patrimoni com a motor de desenvolupament i cohesió.

Les subvencions es destinen íntegrament a municipis de menys de 5.000 habitants, amb més del 50% de la inversió concentrada en localitats amb menys de 1.000 habitants. Segons el director general d’Administració Local, José Antonio Redorat, invertir en patrimoni en els municipis més menuts és essencial per preservar l’arrelament i contribuir a que aquestes localitats puguen conservar i realçar el seu patrimoni cultural.

Les actuacions finançades inclouen treballs de restauració, rehabilitació i conservació de béns immobles de valor històric, artístic o d’interès local, així com la millora d’espais públics per a usos culturals i socials. La directora general de Patrimoni Cultural, Marta Alonso, ha destacat que el patrimoni és una eina de cohesió territorial, especialment en els municipis petits de l’interior, on exerceix un paper clau en la preservació de la memòria col·lectiva