La Guàrdia Civil desmantella una dotzena de plantacions de marihuana a la Ribera Alta

S’han confiscat prop de 2.000 plantes de cannabis, més de 7 quilos de cabdells secs i una arma de foc llesta per ser utilitzada

La Guàrdia Civil ha detingut a quatre persones com a presumptes responsables de sis plantacions de marihuana en diverses localitats de la comarca de la Ribera Alta, en el marc de l’operació ‘HighBank 38’.

La investigació va començar a finals de l’any passat, quan els agents van detectar indicis de cultius il·legals de cannabis en diversos habitatges d’Alcàntera de Xúquer. Les diligències, coordinades per efectius de la Guàrdia Civil de Carlet i Xàtiva, van permetre identificar els integrants de l’organització i confirmar que gestionaven diverses instal·lacions indoor per al cultiu.

Amb l’autorització judicial, a principis de maig es van dur a terme entrades i registres en sis immobles situats a Carlet, Benimodo, Alcàntera de Xúquer i Càrcer, on es van desmantellar dotze estances totalment habilitades per al cultiu interior de marihuana.

Material confiscat i estructura del grup

Durant els registres, els agents van intervindre:

1.989 plantes de cannabis

7,63 kg de cabdells de marihuana seca llestos per a la venda

llestos per a la venda 3,79 kg de picadura de cannabis

6.495 euros en efectiu

Una arma curta de foc carregada i preparada per a disparar

carregada i preparada per a disparar Cartutxeria de diversos calibres

205 panells LED de darrera generació

Equips d’aire condicionat, filtres de carboni i altres dispositius propis de cultius interiors

L’arma localitzada figurava com a robada a Croàcia, per la qual cosa ha sigut enviada al Laboratori de Policia Judicial per investigar-ne la possible vinculació amb altres fets delictius.

Delictes atribuïts

Els detinguts, tres homes de 57, 53 i 45 anys i una dona de 44 anys, entre els quals es troba el suposat líder de l’organització, estan acusats dels següents delictes:

Tràfic de drogues

Cultiu de substàncies estupefaents

Defraudació del fluid elèctric

Pertinença a grup criminal

Tinença il·lícita d’armes

Les diligències han sigut trameses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 d’Alzira.