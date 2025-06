La semifinal autonòmica del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ja coneix als seus 40 participants

Castelló acollirà el pròxim 14 de juliol la competició entre els millors cuiners de la Comunitat Valenciana

Castelló serà l’escenari de la segona semifinal autonòmica del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, un esdeveniment gastronòmic de primer nivell que tindrà lloc el pròxim 14 de juliol.

Este matí s’ha celebrat la presentació oficial de la semifinal al Centre de Turisme (CdT) de Castelló, amb la participació d’autoritats i organitzadors del certamen.

Abans de l’acte, l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha rebut en una recepció oficial a l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i a la regidora de Turisme, Teresa Ribes, per compartir la importància del turisme gastronòmic com a motor econòmic.

Durant la presentació, Julián Sáez ha destacat el prestigi creixent de la semifinal autonòmica i ha afirmat que “Castelló es convertirà en referent de la paella valenciana. Vos esperem a tots el 14 de juliol per viure un ambient inoblidable”. Teresa Ribes, per la seua banda, ha remarcat la dimensió global del concurs, amb semifinals a Guadalajara, Japó i Mèxic, i ha elogiat Castelló com a amfitriona ideal per la seua tradició gastronòmica.

Arantxa Miralles, regidora de Turisme de Castelló, ha subratllat que l’elecció de la ciutat “reforça l’aposta del govern municipal per posicionar-se com a capital gastronòmica”. A més, ha agraït la confiança del certamen per portar la semifinal a un escenari tan emblemàtic.

El director del Concurs, Tony Landete, ha assegurat que “Castelló, amb el seu fort vincle amb la cultura valenciana, representa un privilegi per acollir este esdeveniment”, i ha avançat que se celebrarà enfront de la platja de la Pineda, un entorn natural i singular.

L’acte ha conclòs amb una degustació gastronòmica d’una autèntica paella valenciana cuinada pel coordinador gastronòmic del Concurs, Adolfo Cuquerella, i amb el sorteig que ha determinat els 40 participants oficials, seleccionats entre més de 50 cuiners professionals inscrits.

Restaurants seleccionats per a la semifinal

Entre els restaurants que competiran el 14 de juliol destaquen: Rice (Alacant), Taberna Marinera El Barba (Altea), La Arrocería de la Mejillonera (Benidorm), Bon Aire (El Palmar), Ca Ferran (Gandia), La Palmera (Paiporta), Goya Gallery (València), Arroz y Tartana (València), entre molts altres fins a completar els 40 establiments seleccionats.

Showcooking i degustació prèvia

Com a avançament del gran esdeveniment, el diumenge 13 de juliol a la vesprada se celebrarà un showcooking obert al públic a la zona de Pinguins, amb degustacions gratuïtes per a 100 persones. Una cita pensada per acostar el sabor i la tradició de la paella valenciana a la ciutadania i visitants.