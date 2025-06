Marciano Gómez destaca que la Comunitat Valenciana compta amb la millor ràtio nacional de xiquets per pediatra

El conseller de Sanitat reclama al Ministeri una major flexibilització en l’acreditació de les unitats docents per a formar més especialistes

La mitjana actual en la Comunitat és de 760 menors per pediatra, per davall de la mitjana estatal de 901

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha assegurat que la Comunitat Valenciana compta amb la millor ràtio de tot l’Estat pel que fa a nombre de xiquets per pediatra, segons dades recents del Ministeri de Sanitat. En concret, la mitjana autonòmica se situa en 760 menors per especialista, mentre que la mitjana nacional és de 901.

Aquesta afirmació s’ha produït en el marc de la inauguració del 71é Congrés de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), celebrada hui a València, on Gómez ha estat acompanyat per la ministra de Joventut i Infància, Sira Abed, així com per diverses autoritats sanitàries i municipals.

Durant la seua intervenció, el conseller ha explicat que la Comunitat compta amb 891 places de pediatria, de les quals 126 es troben vacants per falta d’especialistes en les borses de treball. Davant d’aquesta situació, ha reclamat al Ministeri de Sanitat “que flexibilitze l’acreditació de les unitats docents per a poder formar més residents”, ja que la Generalitat Valenciana “té voluntat i recursos per a ampliar la formació, però necessita el suport normatiu de l’Estat”.

En este sentit, la Conselleria ha sol·licitat enguany tres places addicionals de formació en Pediatria, elevant l’oferta total fins a 60 places MIR, amb l’objectiu d’“augmentar el nombre d’especialistes i millorar l’atenció sanitària a la població infantil”.

Una aposta ferma per la salut infantil

Gómez també ha posat en valor “el paper fonamental dels professionals de Pediatria” en la promoció i la prevenció de la salut infantil, i ha recordat que la Conselleria desenvolupa el Programa de Salut Infantil, des de l’Atenció Primària, com a estratègia clau per a oferir una atenció integral als menors.

En l’àmbit preventiu, ha destacat l’ampliació dels programes de vacunació per a protegir millor als xiquets i adolescents front a malalties com la grip, el VRS, la meningitis o el virus del papil·loma humà.

Pel que fa a la salut mental, Gómez ha subratllat que el Pla de Salut Mental i Addiccions inclou iniciatives concretes per a la infància i adolescència, com la creació de 18 Hospitals de Dia especialitzats en salut mental infantojuvenil.

Finalment, ha remarcat els programes de prevenció de l’obesitat infantil, amb accions per a promoure una alimentació saludable, activitat física i revisions bucodentals periòdiques dins del programa de salut oral infantil.