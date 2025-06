Martínez Mus ressalta les reserves valencianes i la incorporació de l’Albufera

Martínez Mus destaca la importància de les reserves de la biosfera valencianes i assegura que la Generalitat treballa per aconseguir la incorporació de l’Albufera



La Comunitat Valenciana compta actualment amb dues reserves de la biosfera reconegudes per la UNESCO: l’Alt Túria i la Vall del Cabriel.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha destacat el paper essencial i la importància de les reserves de la biosfera de la Comunitat Valenciana i ha assegurat que la Generalitat treballa activament per aconseguir que el Parc Natural de l’Albufera siga incorporat a aquesta xarxa d’espais reconeguts per la UNESCO.

En el marc de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, Martínez Mus ha participat en una jornada dedicada a les reserves de la biosfera, on ha reivindicat el valor d’aquests espais com a “autèntics exemples vius de com la conservació de la biodiversitat pot prosperar juntament amb el desenvolupament sostenible i el benestar de les comunitats locals”.

Durant la seua intervenció, celebrada a l’entorn del Parc Natural de l’Albufera, ha recordat que la Comunitat Valenciana compta amb dues reserves: l’Alt Túria —que inclou municipis com Chelva, Benagéber, Titaguas i Tuéjar— i la Vall del Cabriel, coneguda pel seu majestuós paisatge de muntanya i la seua rica flora i fauna.

Ha ressaltat que la Generalitat treballa de la mà de l’Ajuntament de València perquè l’Albufera es convertisca en la tercera reserva de la biosfera de la regió, a més de ser la primera íntegrament valenciana.

“Estem davant d’un dels aiguamolls més representatius i valuosos d’Espanya, i una de les grans senyes d’identitat del poble valencià. Amb un enorme valor ambiental, cultural i econòmic, la seua protecció és essencial, i estem donant tots els passos necessaris perquè puga ser reconeguda com a reserva de la biosfera”, ha assegurat el conseller.

Recuperació després de la riuada

Martínez Mus també ha destacat la tria de l’Albufera com a seu d’aquesta jornada “com una manera de posar en valor tant el seu paper de barrera natural davant de les recents inundacions com l’esforç realitzat per a la seua recuperació”.

Segons ha explicat, aquesta zona va patir molt directament els efectes de la riuada de l’octubre passat. No obstant això, gràcies al treball coordinat de més de 500 efectius, a través de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, es va aconseguir assolir el vessament 0 al parc natural el passat desembre.

A més, la Generalitat destina més de 20 milions d’euros a un pla d’urgència que ha permés tornar progressivament la normalitat a aquest entorn únic. Entre les principals actuacions destaquen: el desguàs i la retirada de més de 3.500 tones de residus, la restauració d’infraestructures i de l’ecosistema, i la posada en marxa d’una estratègia d’adaptació a llarg termini basada en el seguiment científic, en col·laboració amb les universitats valencianes.

Aquesta estratègia inclou un seguiment científic continu, amb anàlisis trimestrals sobre l’evolució de les comunitats biològiques, l’estat de les espècies piscícoles, la qualitat i salinitat del sòl, i la dinàmica dels ecosistemes terrestres i aquàtics. L’objectiu és disposar d’una radiografia precisa i actualitzada de l’estat de conservació del parc.

Per finalitzar, Martínez Mus ha subratllat que la protecció d’espais com l’Albufera requereix “del treball i de l’esforç conjunt de totes les parts implicades: administracions, comunitat científica, sectors productius, organitzacions ecologistes i societat civil”.

“La iniciativa de convertir l’Albufera en reserva de la biosfera és una mostra clara del compromís del Consell amb la sostenibilitat, la biodiversitat i el futur del nostre territori”, ha assegurat.