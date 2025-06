Mazón: “Invertim en regadius per garantir el futur agrícola davant un Govern que nega l’aigua”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha visitat les obres de modernització dels sectors 17 i 4 de regadiu de la Séquia Reial del Xúquer, on ha destacat una inversió superior a 8 milions d’euros destinada a impulsar el sector primari i a garantir més aigua de qualitat per a l’Albufera.

Mazón ha subratllat que aquestes actuacions beneficien especialment els agricultors afectats per les riuades i ha recordat que l’aigua “és de tots”.

Ha agraït la “solidaritat i responsabilitat” dels regants del Xúquer, que creuen en el seu territori i lluiten per la seua terra i per la conservació de l’Albufera, una joia de tots els valencians.

La modernització del sector 17 ha comptat amb una inversió directa de la Generalitat de 4,2 milions d’euros, beneficiant més de 500 regants. Aquesta actuació permet una major eficiència en l’ús de l’aigua amb un estalvi potencial de 735 hectòmetres cúbics a l’any i contribueix a aportar més aigua i millor qualitat al Parc Natural de l’Albufera. Les millores inclouen la instal·lació de reg localitzat i la renovació de la xarxa de transport i distribució d’aigua.

El president ha destacat també la inversió de 4,1 milions d’euros al sector 4, que afecta 255 hectàrees d’Alberic i Massalavés i que afavorirà 506 regants amb un sistema de reg localitzat d’alta freqüència.

En total, la Generalitat ha destinat 12,6 milions d’euros per a modernitzar infraestructures en 8 sectors de regadiu de la Séquia Reial, amb un estalvi d’aigua de 6,67 hectòmetres cúbics que podran derivar-se a l’Albufera. Aquestes actuacions abasten 2.195 hectàrees i beneficien 5.844 agricultors.

Mazón ha retret al Govern d’Espanya que continue negant a la Comunitat Valenciana l’aigua que mereix i que no reconega els municipis afectats per les riuades en les seves ajudes, que la Generalitat està assumint per a ajudar-los a eixir endavant.

Autoritat moral per a reclamar l’aigua que necessitem

El president ha defensat que “l’aigua és de tots” i que la Comunitat Valenciana té una autoritat moral per a exigir els recursos hídrics que necessita. Ha recordat que el territori compleix amb els “quatre requisits” per a poder demanar aigua: millora dels sistemes de reg, depuració d’aigües, transvasament Xúquer-Vinalopó i la resolució pacífica dels conflictes hídrics.

Finalment, Mazón ha subratllat la cultura de l’aigua de la Comunitat Valenciana, que considera aquest recurs com “or”, i aposta pel diàleg i el consens per davant de conflictes o “guerres” hídriques.