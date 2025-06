Rovira: “Les beques GV-Talent premiaran els millors estudiants de cada grau i curs”

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha subratllat que les noves Beques GV-Talent “reconeixen per primera vegada el millor estudiant de cada grau i de cada curs de totes les universitats, públiques i privades, de la Comunitat Valenciana”.

Rovira ha fet aquestes declaracions durant la seua participació en l’acte acadèmic de commemoració del 30 aniversari de la implantació de la Universitat CEU-Cardenal Herrera a Elx, celebrat este matí al Gran Teatre d’Elx.

Durant la seua intervenció, ha destacat el compromís de la Generalitat amb l’educació, que ha qualificat com “una de les claus per al desenvolupament de la nostra societat”. Ha destacat programes com les Beques GV-Talent i la convocatòria Manuela Solís, destinades a ajudar econòmicament estudiants amb menys recursos.

“Amb estes accions, la Generalitat s’assegura que tots els estudiants, independentment de la seua situació econòmica, puguen accedir a una formació universitària de qualitat, al mateix temps que es premia l’esforç, el treball, incentivant els millors alumnes”, ha afirmat.

Respecte als 30 anys de trajectòria del CEU a Elx, Rovira ha destacat que aquesta universitat privada “s’ha consolidat com un referent essencial del nostre sistema educatiu i del desenvolupament socioeconòmic de la regió”.

També ha posat en valor l’aposta del CEU per “una oferta acadèmica rigorosa, oberta i amb vocació de servei”, així com la voluntat de ser motor de transformació i progrés per al teixit educatiu i cultural de la ciutat.

Un altre anunci destacat ha sigut la inauguració en setembre d’una nova seu al centre d’Elx, a l’antic cine Capitolio, que allotjarà l’Escola d’Odontologia. Este nou espai comptarà amb 4.750 m² i capacitat per a més de 600 alumnes.

“La rehabilitació d’aquest edifici històric representa una aposta per la integració del campus en el cor de la ciutat”, ha explicat.

A més, Rovira ha destacat el Pla d’excel·lència del CEU, destinat a potenciar la investigació, els idiomes, la digitalització i el desenvolupament personal i professional de l’alumnat.

Finalment, el conseller ha mostrat la seua preocupació per la modificació del Reial decret 640/2021, assegurant que suposa una “invasió de competències autonòmiques i un atac a les institucions universitàries privades”.

Ha defensat que “la qualitat i formació integral dels alumnes són pilars fonamentals, siga una universitat pública o privada” i ha conclòs que des de la Generalitat “sempre es defensarà un model basat en la qualitat, l’equitat i el respecte a la legalitat i a l’autogovern”.