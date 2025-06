Agricultura demana al Ministeri que defense a Europa ajudes específiques per al sector de flors i plantes en la nova PAC

El Consell destina enguany 5,3 milions per a ajudar 150 vivers afectats per la riuada i 39 milions per a garantir la sanitat vegetal i animal

S’anuncia la major línia d’ajudes de la història per a joves i nous agricultors, amb 29 milions d’euros

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha sol·licitat que el Ministeri d’Agricultura defense davant la Unió Europea ajudes específiques en el marc de la nova PAC per al sector de flors i plantes.

Així ho ha expressat durant l’acte de lliurament dels Premis Master ‘ASFPLANT’ 2025, on ha reconegut el treball de tots els premiats, especialment a Vicent Dalmau, cap del Servei de Sanitat Vegetal de la Conselleria.

Segons ha explicat el conseller, “és fonamental que en la nova PAC este sector puga rebre ajudes pròpies, sense perjudicar altres sectors, tal com planteja el Ministeri, que proposa que estes ajudes es detraguen d’altres sectors que també necessiten suport”.

5,3 milions per als viveristes afectats per la riuada

Barrachina ha recordat que el Consell ha establit una ajuda de 5,3 milions d’euros per a 150 vivers i 900 hectàrees afectades per la riuada del passat mes d’octubre. L’ajuda màxima per beneficiari serà de 42.000 euros i es concedirà com un import a tant alçat, modulable segons la mida de l’explotació afectada. Per a accedir a la subvenció, caldrà haver patit una pèrdua de, com a mínim, el 30 % del potencial productiu i estar correctament inscrit als registres oficials.

El conseller ha subratllat que “el sector viverista valencià és de gran importància econòmica i social: concentra més d’un terç de la superfície nacional i és un clar referent per a tot el sector espanyol”.

39 milions per a garantir la sanitat vegetal i animal

Barrachina també ha anunciat que enguany la Conselleria destinarà 39 milions d’euros a garantir la sanitat vegetal i animal de les explotacions de la Comunitat Valenciana. Davant els “enormes reptes sanitaris” que afronten agricultors i ramaders, “es destina una importantíssima partida per a proporcionar les millors eines de prevenció i control de plagues i malalties”.

29 milions per a joves i nous agricultors

A més, el conseller ha avançat que en pocs dies es publicarà la major línia d’ajudes de la història per a joves i nous agricultors, amb una dotació de 29 milions d’euros. Estes ajudes, que també permetran la instal·lació en vivers, plantes ornamentals i flors, són fonamentals per a “garantir el relleu generacional al camp i fomentar una agricultura més innovadora, rendible i professionalitzada”.

Barrachina ha conclòs que el compromís del Consell és “acompanyar els joves des del primer moment, facilitant-los la instal·lació i donant suport als seus projectes amb recursos eficaços i la màxima simplificació burocràtica”.