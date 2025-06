El Club de Lectura amb Ulleres Lila d’Alzira tanca el primer semestre posant en valor la figura de Maria Beneyto

El Club de Lectura amb Ulleres d’Alzira ha celebrat l’última jornada abans de l’estiu posant en valor la figura de Maria Beneyto, reconeguda com a escriptora de l’any 2025 per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Tot i que es parla de la commemoració del seu centenari, el catedràtic Josep Ballester, expert en l’obra de Beneyto, puntualitza que, realment, no fa 100 anys del naixement de l’escriptora valenciana.

A la nova sessió del Club amb Ulleres Lila, una iniciativa impulsada per la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira, s’ha reflexionat al voltant de La dona forta, la novel·la en valencià més coneguda de Beneyto, reeditada per l’AVL i Edicions Bromera. L’obra, ambientada als anys 60 i protagonitzada per dones, va patir la censura del franquisme.

Ballester insistia en l’oblit en què ha caigut la figura de Beneyto.

Des de l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Alzira, assenyalaven la rellevància del club de lectura i asseguraven la seua continuïtat.

Així, el Club de Lectura amb Ulleres Lila reprendrà l’activitat en setembre, acostant la literatura i els autors i autores a la població en clau feminista.