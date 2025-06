Mazón lamenta que la Conferència de Presidents concloga sense acords ni el suport necessari per a la reconstrucció valenciana

Falta de suport del Govern

Sol·licitud de convocatòria electoral

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expressat la seua preocupació després de la celebració de la XXVIII Conferència de Presidents a Barcelona, on no es van assolir acords que garantisquen el suport necessari per a la reconstrucció de la Comunitat Valenciana després de les inundacions del passat octubre. Ha subratllat la falta de diàleg, la lentitud en l’activació d’ajudes i la manca d’inversions adequades per part del Govern central.

Mazón ha destacat l’esforç de la Generalitat, que ja ha abonat el 50% de les ajudes als afectats, front al 19% que ha desemborsat l’Executiu estatal, i ha condemnat la persistència de taxes i càrregues fiscals als damnificats. Així mateix, ha denunciat la manca de progressos en matèria d’infraestructures, serveis socials, energia i habitatge, i ha instat a la convocatòria d’eleccions generals anticipades per a configurar una nova majoria parlamentària que facilite l’aprovació dels pressupostos necessaris per a la recuperació integral de la Comunitat Valenciana.