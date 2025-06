Rescat d’una manta de 2,2 metres després de varar dos voltes a Cullera

L’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic ha intervingut hui per a assistir una manta (Mobula mobular) que ha varat dos voltes en la platja de Cullera en poques hores.

Després de rebre l’avís del 112, els tècnics i veterinaris han aplicat el protocol d’atenció a fauna marina: han estabilitzat i hidratat l’animal, li han administrat medicació i han recollit mostres per a anàlisis.

Posteriorment, amb l’ajuda d’una moto d’aigua, han retornat la manta a aigües obertes.

No obstant això, hores més tard, l’exemplar ha tornat a aparèixer prop de la vora, per la qual cosa l’equip continua la seua observació per a avaluar l’evolució i decidir els pròxims passos.

En les últimes setmanes, s’ha detectat un augment de varaments de mobules en la costa mediterrània espanyola, amb més de vint casos registrats, a més d’incidents similars a França i Itàlia.

La Fundació Oceanogràfic col·labora amb entitats nacionals i internacionals per a investigar les causes, que podrien estar relacionades amb factors ambientals, oceanogràfics o humans.

La Mobula mobular està catalogada com a espècie en perill per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).