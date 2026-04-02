València invertirà 15 milions d’euros en la reforma del centre

L’Ajuntament destinarà quasi 15 milions d’euros a renovar la plaça de Sant Agustí, el carrer de Sant Vicent Màrtir i l’avinguda de l’Oest, amb l’objectiu de millorar l’espai per al vianant i reforçar la identitat urbana de la ciutat.
El projecte transformarà més de 30.000 m² i serà executat per la UTE Escala de Color, desenvolupant-se en tres fases.
El projecte ha rebut el dictamen favorable de la Comissió Tècnica de Patrimoni, ja que afecta zones pròximes a l’Església de Sant Agustí, el Museu i Col·legi de l’Art Major de la Seda i el Mercat Central.
L’alcaldessa ha explicat que la intervenció permetrà guanyar espai per als vianants, ampliar les zones verdes i plantar nous arbres, tot amb paviment de pedra natural i un mobiliari urbà renovat. També millorarà la distribució del trànsit, mantenint les parades d’EMT i reforçant la seguretat i la comoditat dels ciutadans.
Una vegada la Junta de Govern aprove tècnicament el projecte, es procedirà a la licitació pública de les obres per a cada fase, oferint un espai urbà coherent i reforçar la identitat pròpia de la ciutat de València.