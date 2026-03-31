Tous recull firmes per declarar els seus dossers Festa d’Interés Turístic Autonòmic

Tous reivindica que els dossers de Setmana Santa siguen declarats Festa d’Interés Turístic de la Comunitat Valenciana.
Durant la seua visita a la població, el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha firmat esta petició en considerar els dossers “una manera genuïna, laboriosa i identitària de celebrar la Setmana Santa que mereix ser reconeguda”.
Mompó va acompanyar els presidents de les confraries, representants de la corporació municipal i el rector de Tous en la tradicional benedicció dels dossers, celebrada la nit del dilluns 30 de març.
Efectivament, els dossers de Tous destaquen per la seua qualitat, elegància i força expressiva, fruit de moltes hores de treball i de la il·lusió dels confrares i confraresses majors per tindre la imatge a casa.
Esta emoció compartida es transmet de generació en generació i, en alguns casos, la voluntat de tindre la imatge a casa naix ben prompte.
Però sobretot, el que destaca a Tous és la gran participació dels veïns i veïnes, que fan llargues cues fins a la matinada per visitar els dossers. També arriben a la localitat curiosos de dins i fora de la comarca per descobrir de prop la majestuositat d’estes representacions artístiques de la Passió.
Així, la Setmana Santa de Tous continua creixent, amb la mirada posada en el reconeixement institucional dels seus dossers, un reconeixement que, tot i no ser encara oficial, ja és ben viu entre la gent que manté i estima esta tradició.