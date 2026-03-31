Un estudi confirma la capacitat productiva dels camps valencians després de la DANA

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacat que un estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries confirma la capacitat productiva dels sòls agrícoles de la Comunitat Valenciana després de les riuades de 2024.
L’informe analitza l’impacte de la DANA en més de 47.000 hectàrees afectades i conclou que, malgrat els danys, les terres continuen sent fèrtils i capaces de tornar a produir.
El president ha subratllat la importància d’este estudi per aportar rigor i ha remarcat la resistència del camp valencià davant episodis climàtics extrems, especialment en les zones cultivades.
En este context, la Generalitat ha destinat 26,7 milions d’euros per a la recuperació dels camps afectats, amb ajudes per a la replantació, i ha impulsat altres línies com les dirigides a la incorporació de joves agricultors.
A més, també s’han anunciat actuacions com el dragatge de zones de l’Albufera per millorar la seua capacitat hídrica i la protecció del medi.
El Consell reforça així el suport al sector agrari destacant la seua capacitat de recuperació i el seu paper clau en el territori.