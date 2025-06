Sanitat amplia la vacunació internacional als 24 departaments de salut

La Comunitat Valenciana, una de les primeres autonomies a oferir este servei en tots els departaments de salut

La xarxa complementa l’oferta dels tres centres de Sanitat Exterior, competència del Ministeri de Sanitat

Salut Pública recorda la importància d’acudir a estos centres abans i després dels viatges internacionals

06/06/2025. La Conselleria de Sanitat ha completat l’ampliació de la xarxa de Centres de Vacunació Internacional, que ja presta servei en els 24 departaments de salut del sistema valencià. D’esta manera, la Comunitat Valenciana es converteix en una de les primeres autonomies d’Espanya a implantar un centre especialitzat en cada departament de salut.

Aquesta iniciativa permet garantir l’accés universal a la vacunació i assessorament per a viatgers internacionals, i complementa l’oferta dels tres centres de Sanitat Exterior, competència exclusiva del Ministeri de Sanitat.

Entre els nous centres implantats destaquen els dels hospitals de: la Ribera, Francesc de Borja de Gandia, Arnau de Vilanova-Llíria, Virgen de los Lirios d’Alcoi, Requena, Torrevieja, Marina Baixa de la Vila Joiosa, Dénia i Manises, que se sumen als ja existents.

Servei essencial per a la salut pública

Els Centres de Vacunació Internacional ofereixen una atenció individualitzada i integral a la persona viatgera, que inclou:

Administració de vacunes obligatòries i recomanades

Tractaments preventius (com la profilaxi contra la malària)

Assessorament sobre riscos sanitaris segons el destí

Recomanacions per a evitar infeccions i altres problemes de salut en el viatge

El director general de Salut Pública, Juan Beltrán, ha remarcat la col·laboració entre Salut Pública i Medicina Preventiva per a protegir tant la salut de les persones viatgeres com per a evitar la propagació internacional de malalties.

Beltrán ha subratllat la importància d’acudir als centres especialitzats amb suficient antelació (4-8 setmanes abans de la partida) i també després del viatge, en cas de presentar símptomes com febre, diarrea, dolors articulars o lesions cutànies, que poden aparéixer fins i tot mesos després del retorn.

Creixement de l’activitat

L’any passat, un total de 15.307 viatgers es van vacunar en la Comunitat Valenciana:

Castelló : 1.977

: 1.977 València : 7.923

: 7.923 Alacant: 5.407

Factors de risc més comuns

Segons Salut Pública, els principals riscos sanitaris en els viatges internacionals són:

Exposició a mosquits (transmissors de malària, dengue, chikungunya, Zika…)

(transmissors de malària, dengue, chikungunya, Zika…) Aliments i aigua contaminats

Radiació solar, calor i humitat extremes

Picadures de paparres i contacte amb animals

Accidents de trànsit

Els Centres de Vacunació Internacional estan ubicats en hospitals i gestionats per professionals de Medicina Preventiva, que desenvolupen una labor clau de prevenció, educació sanitària i protecció de la salut pública.

Recomanació final

Beltrán recomana que “tot viatger que planifique visitar un país en desenvolupament demane cita prèvia en un centre especialitzat en medicina del viatger per a poder rebre l’assessorament i la immunització adequada”.