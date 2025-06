Agricultura reforça les mesures de control per a frenar l’expansió de la mosca de la fruita amb 10,5 milions d’euros

La inversió permetrà intensificar accions com la solta d’insectes estèrils, el trampeig massiu i el repartiment de fitosanitaris

El pressupost global per a garantir la sanitat vegetal i animal en 2025 arriba als 39 milions d’euros



La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha reforçat enguany les actuacions contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) amb una inversió de 10,5 milions d’euros, destinada a combatre aquesta plaga que pot afectar greument cultius com la fruita de pinyol, el caqui i els cítrics de la Comunitat Valenciana.

El pla contempla accions integrals com:

el seguiment setmanal de poblacions mitjançant més de 1.200 mosqueres;

la solta setmanal de fins a 250 milions de mascles estèrils;

tractaments terrestres i aeris amb productes fitosanitaris de baix impacte.

El conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha subratllat “la importància d’una acció coordinada, tecnològica i sostenible per a protegir els nostres cultius i evitar pèrdues econòmiques al sector agrari valencià”.

Barrachina ha fet aquestes declaracions durant la presentació a Turís dels 14 nous quads adquirits per als tractaments terrestres contra la mosca de la fruita.

“Tenim un compromís ferm amb la millora dels mitjans, la innovació i les eines necessàries per a mantindre’ns a l’avantguarda en protecció fitosanitària”, ha remarcat el conseller.

Accions concretes de la campanya

En el marc de la campanya actual, la conselleria distribueix:

370.000 trampes en 15.000 hectàrees de cultiu.

en de cultiu. 23.500 trampes en fruiters aïllats, especialment en figueres.

en fruiters aïllats, especialment en figueres. Tractaments terrestres en 25.000 hectàrees mitjançant quads, utilitzant Spinosad en aplicacions localitzades, molt efectives en cultius d’estiu com el préssec , la nectarina i la pruna , i en tardor per a cítrics i caqui .

en mitjançant quads, utilitzant en aplicacions localitzades, molt efectives en cultius d’estiu com el , la i la , i en tardor per a i . Tractaments aeris amb drons en 500 hectàrees .

en . Repartiment gratuït de fitosanitaris a agricultors per a cobrir unes 19.000 hectàrees.

A més, es duen a terme campanyes informatives i l’enviament de butlletins tècnics per a mantindre el sector permanentment actualitzat.

Compromís amb la sanitat vegetal

La lluita contra la mosca de la fruita s’emmarca dins d’un esforç més ampli per garantir la sanitat vegetal. En 2025, la conselleria destinarà 39 milions d’euros a aquesta àrea. Aquest pressupost inclou també campanyes contra altres plagues com el Cotonet de Sud-àfrica, la Xylella fastidiosa o la polilla de la vinya, així com accions de suport al sector a través del repartiment d’eines i productes i activitats formatives.

“Protegir la sanitat vegetal és també defensar la rendibilitat de les nostres explotacions i la qualitat del que produïm”, ha afirmat Barrachina.

A més, el conseller ha incidit que la Generalitat “seguirà exigint davant la Unió Europea la implantació de clàusules mirall i del principi de reciprocitat, per tal que l’agricultura valenciana puga competir en igualtat de condicions amb altres països”.

Inversió en recerca agrària

Finalment, Barrachina ha destacat l’augment del pressupost de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA), que enguany arribarà als 20 milions d’euros, destinats a impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari.