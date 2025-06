Els socorristes de la zona marítima de Sueca salven la vida a tres banyistes a la platja del Mareny de Barraquetes

El servei de salvament i socorrisme de les platges de Sueca ha salvat hui la vida de tres persones a la platja del Mareny de Barraquetes, després d’una ràpida intervenció coordinada amb el servei d’emergències 112.

Atés que l’entitat local menor encara no disposava del servei de socorrisme operatiu, el 112 va activar immediatament els equips de sanitaris, socorristes i el patró d’embarcació de la platja de les Palmeres, que es van desplaçar fins a la zona per a realitzar el rescat.

Els tres banyistes, que trobaven grans dificultats per eixir de l’aigua, van ser rescatats amb vida gràcies a la ràpida resposta dels professionals desplaçats.

“Davant la gravetat de la situació, el 112 ha requerit la nostra ajuda per ser el servei de socorrisme més pròxim a la platja del Mareny de Barraquetes, que encara no disposa de socorristes.

El més important ha sigut que hem pogut rescatar a estes persones, de les quals es temia per les seues vides. Per a nosaltres, és una gran satisfacció que el nostre servei haja pogut col·laborar d’una manera tan determinant i fer possible este rescat amb final feliç”, ha manifestat la regidora responsable de Platges de Sueca, Pilar Moncho.