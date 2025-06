L’assegurança de la cirera, més un problema que una solució: LA UNIÓ preveu pèrdues de més de 3 milions per les pluges en la campanya

La pujada de preu no compensa a la majoria de productors per la reducció de la collita en una temporada que es preveia excel·lent



Els productors de cirera de la Comunitat Valenciana tenien dipositades moltes esperances en aquesta campanya, que es preveia excel·lent després de diverses temporades marcades per la sequera i les pluges en moments inadequats.

No obstant això, les pluges lleugeres a l’inici de la collita i, sobretot, les més intenses i amb pedra de les últimes setmanes han provocat un fort minvament de la producció, amb unes pèrdues que superen els 3 milions d’euros, segons l’estimació provisional de LA UNIÓ Llauradora.

Només a la província d’Alacant, s’estima una reducció de 400 tones respecte a les previsions inicials, mentre que a Castelló es recollirà menys de la meitat d’una campanya normal. A més, les altes temperatures recents han avançat la producció, generant una acumulació de fruita als mercats en un moment de preus més elevats, cosa que tampoc beneficia els productors. Cal recordar que la cirera és un fruit extremadament sensible a la pluja, que provoca el seu clivellat i fa que siga inservible per a la comercialització.

LA UNIÓ denuncia que, en aquest context, és fonamental disposar d’eines adequades i d’ajudes públiques. La Generalitat encara no ha resolt les ajudes per la sequera de l’any passat. Per altra banda, l’assegurança actual de la cirera s’ha convertit en un problema per al sector, ja que no ofereix cobertura eficaç davant el principal risc: les pluges persistents i la falta de quallat.

Propostes de millora de l’assegurança

Davant aquesta situació, LA UNIÓ proposa:

Que la cobertura per pluja siga per parcel·la i no per explotació .

siga i no . Que la cobertura per falta de collita o mal quallat (actualment dins de “Resta d’adversitats climàtiques”) siga per varietat, mantenint el criteri per explotació però amb peritatge per varietat.

Segons l’organització, els cirerers tenen moltes parcel·les per explotació, sovint situades en municipis diferents, amb altituds, orientacions i varietats diverses, la qual cosa fa que l’actual model d’assegurança reduïsca la mitjana de mal i resulte poc atractiu per a contractar.

Preocupació per l’abandonament de cultius

La manca de cobertura adequada ha provocat que molts productors deixen de contractar l’assegurança. En 2024, només 118 explotacions van assegurar la seua collita, un 22 % menys que en 2023, i el volum de quilos assegurats ha baixat un 23 %.

“Si no s’assegura i s’abandonen més explotacions de cirerers, la viabilitat del cultiu està en perill”, alerta LA UNIÓ. En només set anys (de 2017 a 2023), la superfície de cirera a la Comunitat Valenciana ha caigut un 14 %, passant de 2.889 a 2.486 hectàrees.

Testimoni d’un productor

Enric Simó, productor de cireres de LA UNIÓ, explica:

“La campanya es preveia molt positiva. Però les pluges continuades van retardar la floració i, quan per fi va començar, la pedra va fer molt de mal i moltes cireres no han arribat a quallar”.

Malgrat la pujada de preu d’aquesta campanya, la reducció de la collita impedeix a la major part de productors aconseguir la rendibilitat desitjada.

Una oportunitat per al futur: el mercat xinés

En la part positiva, destaca el recent acord d’exportació de cireres entre la Xina i Espanya, que permetrà vendre per primera vegada cireres al mercat xinés.

“Si Espanya es converteix en un proveïdor fiable, amb fruita diferenciada i ben gestionada, la Xina pot ser una via estable i de gran valor per a les nostres cireres. Però abans hem de resoldre problemes interns com el de l’assegurança, per evitar més abandonaments”, conclou LA UNIÓ.