Agricultura impulsa la frenada de la mosca de la fruita amb 10,5 milions d’euros

10,5 milions d’euros destinada a combatre esta plaga

Campanyes d’informació i butlletins tècnics per a mantindre actualitzat el sector

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat la importància d’una acció coordinada, tecnològica i sostenible per a protegir els nostres cultius i evitar pèrdues econòmiques al sector agrari valencià; amb una inversió de 10,5 milions d’euros destinada a combatre esta plaga que pot afectar greument nombrosos cultius de la Comunitat Valenciana, com la fruita de pinyol, el caqui i els cítrics.

A més, Barrachina ha recordat que s’estan aplicant tractaments aeris amb drons en 500 hectàrees, i repartint gratuïtament fitosanitaris a agricultors per a cobrir unes 19.000 hectàrees. També es realitzen campanyes d’informació i butlletins tècnics per a mantindre actualitzat el sector. Este pressupost inclou campanyes contra altres plagues com el cotonet de Sud-àfrica, o l’arna de la vinya, a més del suport al sector amb repartiment de ferramentes i productes, i mitjançant accions formatives.