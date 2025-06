Almussafes invertirà quasi un milió d’euros en les seues zones industrials en 2025 i 2026

L’Ajuntament d’Almussafes destinarà 940.880 euros a la millora del Polígon Nord i del Polígon Industrial Joan Carles I

Subvenció de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) per a les anualitats 2025 i 2026

L’alcalde, Toni González, destaca que “la millora de les àrees industrials és una prioritat per a nosaltres. Volem atraure noves empreses, creadores de riquesa i ocupació, i diversificar el sector industrial per a no dependre exclusivament de l’automoció”.

Les inversions concretes són:

Polígon Industrial Joan Carles I: 440.880 euros per a la reforma i canvi d’ús de l’edifici situat al carrer Ponent, 2, que es convertirà en un centre polivalent amb sales de reunions, oficines i espais per a actes i conferències.

440.880 euros per a la reforma i canvi d’ús de l’edifici situat al carrer Ponent, 2, que es convertirà en un amb sales de reunions, oficines i espais per a actes i conferències. Polígon Nord: 500.000 euros per a la construcció d’un edifici de nova planta de 200 m² que comptarà amb sales d’oficines, aules de formació i zona d’aparcament, al servei de les empreses i entitats locals.

La regidora d’Urbanisme, Davinia Calatayud, ressalta que amb aquestes actuacions “posarem a disposició del municipi instal·lacions modernes per a potenciar l’activitat empresarial i formar professionals”.

En 2024, l’Ajuntament ja havia invertit 1,5 milions d’euros en millores als polígons industrials, reafirmant el compromís per fer d’Almussafes un referent empresarial.