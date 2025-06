El Govern licita per 27,4 M€ la segona via entre Moixent i l’Alcúdia de Crespins per reforçar Rodalies i mercaderies

El tram, de 16,8 km, discorre per la província de València i reforça la capacitat d’aquesta línia convencional que canalitza el trànsit de Rodalies, mitja distància i mercaderies.

Paral·lelament, avança la conversió a ample estàndard de la línia original per acollir el trànsit de trens d’alta velocitat que uniran les tres capitals valencianes en un AVE regional.

Aquesta actuació se suma als projectes actuals del Ministeri en el tram Xàtiva-La Encina, el Canal d’Accés a València i les renovacions integrals de les línies Buñol-Utiel i Xàtiva-Alcoi.



El Consell de Ministres ha autoritzat hui al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar, a través d’Adif, un contracte per 27,4 milions d’euros (IVA no inclòs) per a la instal·lació d’una segona via en el tram Moixent – l’Alcúdia de Crespins (16,8 km) de la línia convencional que connecta València i Alacant.

Aquesta actuació ferroviària és clau per al trànsit de mercaderies del Port de València i per a l’impuls de l’autopista ferroviària cap a Madrid, que facilita la sortida de productes cap al sud d’Espanya i Portugal.

El projecte reforça la capacitat i operativa de la línia, que actualment canalitza trens de Rodalies, Mitja Distància i Mercaderies, mentre la doble via històrica entre València i Alacant es converteix a ample estàndard per a acollir circulacions d’alta velocitat.

Obres previstes:

Amb aquest contracte es procedirà a la instal·lació de la segona via mitjançant:

Col·locació de balast , unes 30.000 travesses , uns 34 km de carril i desviaments.

, unes , uns i desviaments. Electrificació mitjançant el cablejat de la catenària.

Millores en les estacions:

Els treballs inclouran també:

Connexió de la nova via a les plataformes de vies de les estacions de l’Alcúdia de Crespins i Moixent .

de les estacions de . Millores en aquestes estacions i en la de Vallada .

. Noves marquesines per a protegir els viatgers.

per a protegir els viatgers. Millora de l’ accessibilitat i els passos inferiors.

i els passos inferiors. Treballs a la via 1 per a reduir vibracions .

. A Vallada, es construirà una via d’apartat per reforçar la gestió i la capacitat de la línia.

Amb aquesta actuació es reforça el Pla de Rodalies de València i es millora el nucli ferroviari de La Encina, punt estratègic tant per a la xarxa convencional com d’alta velocitat, essencial per al Corredor Mediterrani i la seua connexió amb l’Atlàntic, així com per al trànsit de mercaderies i connexions futures amb les tres capitals valencianes.

Impuls continu al Corredor Mediterrani

El Ministeri continua impulsant el Corredor Mediterrani amb:

La recent adjudicació, per 15 milions d’euros , de treballs per a completar la conversió a ample estàndard de la línia La Encina-Xàtiva-València .

, de treballs per a completar la conversió a de la línia . Els treballs en el Canal d’Accés a València .

. Les renovacions integrals de les línies Buñol-Utiel i Xàtiva-Alcoi.

Aquestes actuacions contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment a l’ODS 9 (promoció d’un transport fiable, sostenible i de qualitat) i l’ODS 7.