Les pluges redueixen la collita de cirera de la Comunitat Valenciana

La Unió preveu unes pèrdues per les pluges de més de 3 milions en la campanya de la cirera.

D’altra banda, l’assegurança actual de la cirera s’ha convertit en un greu problema més que en una solució per al sector

Els productors de cirera de la Comunitat Valenciana tenien depositades bastants expectatives per a aquesta campanya que preveien excel·lent, però les lleugeres pluges de l’inici de la temporada de recol·lecció, i sobretot les més intenses de les últimes setmanes acompanyades de pedra en algunes zones, han minvat la producció.

La pujada de preu que ha aconseguit la cirera en esta campanya tampoc compensa a la major part dels productors, perquè hi ha menys fruita per a obtindre eixa rendibilitat desitjada.

D’altra banda, l’assegurança actual de la cirera s’ha convertit en un greu problema més que en una solució per al sector, ja que els llauradors no la veuen útil ni els protegeix convenientment davant el seu major problema meteorològic com és el de les pluges persistents i la falta de quallat. Davant aquesta situació, La Unió sol·licitarà que la cobertura de l’assegurança per a pluges siga per parcel·la i no per explotació.

Les complicades campanyes que travesa la cirera valenciana provoca que cada vegada més productors abandonen el cultiu. En només set anys, els que van de 2017 a 2023, la superfície cultivada de cirera en la Comunitat Valenciana s’ha reduït un 14%, reduint-se a a 2.486 hectàrees.

En el costat positiu, i de cara al futur, es troba el recent acord entre la Xina i Espanya per a l’exportació de cireres per primera vegada en la història al mercat xinés. Si Espanya aconsegueix convertir-se en un proveïdor fiable, els mercats xinesos poden ser una via estable i de gran valor per a les cireres valencianes en els pròxims anys.