Sanitat emet avisos per nivells de risc per a la salut derivats de les altes temperatures per a protegir la salut de la població

La Conselleria de Sanitat emetrà avisos en cas de calor extrem per informar la ciutadania sobre la importància de protegir la seua salut, dins del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les altes temperatures

Estarà actiu des del fins al 30 de setembre de 2025, llevat que les condicions meteorològiques obliguen a modificar-lo.

Cal destacar que l’exposició a temperatures elevades pot tenir efectes directes sobre la salut com la deshidratació, l’estrés per calor i el cop de calor, així com efectes indirectes per l’agreujament de malalties cròniques.

L’objectiu d’aquest programa és informar la població mitjançant un sistema d’alerta primerenca, avisant sobre el nivell de risc per a la salut derivat de les altes temperatures per a cada municipi de la Comunitat Valenciana. Així, institucions, organismes, centres sanitaris i ciutadans podran prendre mesures per evitar problemes de salut relacionats amb la calor extrema.

Durant el període d’activació del programa, la informació es publicarà diàriament a la web i xarxes socials de la Conselleria, a través d’un mapa interactiu que indica el nivell de risc de cada municipi i la previsió per al dia següent.

Els nivells de risc es representen amb colors:

Nivell 0 o absència de risc (verd)

Nivell 1 o baix risc (groc)

Nivell 2 o risc mig (taronja)

Nivell 3 o risc alt (vermell)

Sanitat emet avisos quan es determinen nivells taronja i vermell, recomanant especial atenció a les persones majors de 65 anys, amb patologies i col·lectius vulnerables.

A més, el programa informa sobre les temperatures nocturnes, indicant si es preveu:

Nit tropical (mínima no baixa de 20ºC)

(mínima no baixa de 20ºC) Nit ecuatorial (mínima entre 25ºC i 28ºC)

(mínima entre 25ºC i 28ºC) Nit tòrrida (mínima que supera els 28ºC), on també s’emet un avís per risc per a la salut.

Protegir la salut davant la calor

La finalitat del programa és protegir la salut i reduir la morbimortalitat atribuïda a episodis de calor extrema. Per això, s’han establert canals de comunicació entre organismes sanitaris, educatius, turístics i d’emergències per garantir que els avisos arriben a la ciutadania.

Sanitat també ha llançat la campanya informativa amb el lema: “Que no et arrossegue l’onada. Protegeix la teua salut”, amb recomanacions com:

Fer exercici durant les hores menys caloroses

Evitar l’exposició directa al sol entre les 12:00 i 17:00 h

Beure abundant aigua

Utilitzar cremes protectores

Protegir persones majors o vulnerables

Tota aquesta informació està disponible a la pàgina web de la Conselleria de Sanitat.