Turisme Comunitat Valenciana destina més de 4 milions d’euros de fons ‘NextGenerationEU’ per a impulsar la sostenibilitat turística en entitats locals

La Generalitat, a través de Turisme Comunitat Valenciana, ha obert una nova convocatòria d’ajudes dirigida a entitats locals de la Comunitat Valenciana amb un import total de 4.038.843,79 euros, finançats amb fons europeus NextGenerationEU.

Aquesta línia de subvencions s’emmarca dins l’Actuació de Cohesió entre Destins (ACD), integrada en el Pla Territorial de Sostenibilitat Turística 2021, que forma part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

La convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes de transformació turística sostenible impulsats per entitats locals, mitjançant un règim de concurrència no competitiva, per a millorar:

L’ adaptació al canvi climàtic

L’ ús sostenible dels recursos naturals

La mobilitat turística sostenible

L’accessibilitat dels destins

La consellera de Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha destacat que “la sostenibilitat és un pilar fonamental per al futur del turisme en la Comunitat Valenciana” i que aquesta convocatòria reforça el compromís per a un model turístic més respectuós amb el medi ambient i socialment responsable.

Quatre programes d’actuació:

Programa 1 (750.000 euros): Adaptació al canvi climàtic amb la creació d’illes d’ombra en espais turístics, com plantació d’arbres, instal·lació de teulades vegetals o toldos.

(750.000 euros): Adaptació al canvi climàtic amb la creació d’illes d’ombra en espais turístics, com plantació d’arbres, instal·lació de teulades vegetals o toldos. Programa 2 (513.843,79 euros): Millora de l’equipament per a la conscienciació i protecció dels recursos naturals, com centres d’interpretació o punts d’observació respectuosos.

(513.843,79 euros): Millora de l’equipament per a la conscienciació i protecció dels recursos naturals, com centres d’interpretació o punts d’observació respectuosos. Programa 3 (1.950.000 euros): Promoció de la mobilitat turística sostenible i transport net, amb adquisició de vehicles de zero emissions i instal·lació de punts de recàrrega.

(1.950.000 euros): Promoció de la mobilitat turística sostenible i transport net, amb adquisició de vehicles de zero emissions i instal·lació de punts de recàrrega. Programa 4 (825.000 euros): Optimització de l’espai turístic i accessibilitat, amb actuacions com la millora de mobiliari urbà, eliminació de grafitis i creació de zones de joc en espais naturals.

Forma de presentació de sol·licituds

Les entitats locals poden presentar les sol·licituds de manera telemàtica des del 10 de juny de 2025, fins a l’esgotament del crèdit o el 30 de juny de 2026 com a data límit.

El formulari i la documentació s’han de presentar a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, en la secció «formulariosturisme» de la pàgina web de Turisme Comunitat Valenciana.