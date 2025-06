Veïns de la barriada de l’Alborxí visiten el Museu Municipal d’Alzira per a conéixer la seua història

Un grup de veïns i veïnes del barri de l’Alborxí va participar en una visita cultural al Museu Municipal d’Alzira, organitzada per l’Associació de Veïns, amb l’objectiu d’acostar la història local a la ciutadania.

Durant la visita al MUMA, els assistents van poder conéixer de primera mà els principals moments històrics de la ciutat, des dels seus orígens fins a l’actualitat, a través d’objectes, documents i espais acuradament conservats.

L’activitat va ser guiada per Virgínia, una excel·lent professional que va transmetre amb entusiasme i proximitat tots els detalls i curiositats del museu, fent del recorregut una experiència molt amena i enriquidora.

Des de la directiva de l’Associació de Veïns de l’Alborxí volem agrair especialment a Virgínia per la seua implicació, professionalitat i dedicació. Gràcies al seu treball, els participants no sols van aprendre més sobre el passat d’Alzira, sinó que també van valorar la importància de preservar el nostre patrimoni i difondre’l entre les noves generacions.

També volem expressar el nostre més sincer agraïment al regidor de Patrimoni i Turisme, Xavi Pérez, per la seua col·laboració i atencions cap a la nostra entitat. El seu suport ha sigut fonamental per a fer possible aquesta activitat, que acosta la cultura local als barris i enforteix el teixit associatiu.

Aquesta activitat forma part del compromís de l’associació per fomentar el coneixement, la cultura i el sentiment de pertinença entre els veïns i veïnes del barri. Conéixer la història de la nostra ciutat és també una manera de cuidar-la, respectar-la i construir un futur amb arrels sòlides.

Animem a totes les persones interessades a participar en pròximes iniciatives culturals i socials, pensades per a gaudir en grup i continuar fent barri, des del respecte i la convivència.