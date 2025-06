Alzira acull una nova edició d’encontre amb autors a la Biblioteca Municipal

L’escriptor Bernat Montagud va protagonitzar recentment una trobada amb lectors a la Biblioteca Municipal d’Alzira, on va fer un repàs a la seua trajectòria literària.

L’acte, organitzat dins del cicle “Encontres amb autors locals”, va oferir un espai de diàleg proper i enriquidor entre l’autor i el públic assistent.

Montagud, conegut per la seua tasca com a poeta i narrador, va compartir reflexions sobre la seua evolució creativa, des dels primers escrits fins a les obres més recents. Durant la sessió, l’escriptor va posar en valor el paper de la literatura com a eina de pensament crític i com a forma d’expressió íntima i social alhora.

La trobada va servir, així mateix, per fer un recorregut per alguns dels seus llibres més destacats, i per aprofundir en els temes recurrents del seu univers literari, com la memòria, la identitat i el paisatge valencià. El públic va poder compartir impressions i inquietuds, consolidant l’intercanvi entre creador i lectors en un ambient proper.