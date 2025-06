Barrachina: “Sánchez passarà a la història per ser el president que va acabar amb l’agricultura de la província d’Alacant”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha denunciat la gestió del Govern central en matèria hidràulica

Ha assenyalat que el president Pedro Sánchez “passarà a la història, més enllà dels escàndols que afecten la seua família i partit, per ser el president que va acabar amb l’agricultura de la província d’Alacant”.

Les declaracions arriben després que el secretari d’Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, confirmara que els cabals ecològics del riu Tajo s’aplicaran de manera immediata i no progressivament fins a 2027, com estava previst inicialment.

Barrachina ha criticat que el Govern espanyol trie la via de la imposició unilateral en lloc del diàleg i el consens, la qual cosa suposa un greuge directe al sector agrícola de la Comunitat Valenciana. “Aquesta decisió no té suport tècnic i respon únicament a interessos polítics”, ha afegit, recordant que els embassaments de capçalera del Tajo “presenten nivells històrics de reserves”.

El conseller ha qualificat la mesura com una “autèntica cacicada” i ha advertit que “estan en perill 10 milions d’arbres i 15.000 llocs de treball” al sud de la Comunitat Valenciana.

També ha denunciat la manca de resposta per part del president Sánchez a la carta enviada per les comunitats de la Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia, en la qual es demanava una reunió urgent per abordar la modificació de les regles d’explotació del transvasament Tajo-Segura.

“Volem conéixer els informes tècnics que avalen aquests retalls i canvis”, ha insistit Barrachina. “Un dia després que Núñez Feijóo anunciara a Alacant aigua i finançament per a la Comunitat Valenciana, el Govern de Sánchez ens deixa sense aigua.”

Finalment, ha subratllat que les desaladores, plantejades com una alternativa viable al transvasament, “no estaran operatives a temps, i això condemnarà els regants i transformarà la nostra horta en desert”.