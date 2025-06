El fòrum de València tanca el programa ‘Labora en Ruta’ amb més de 16.000 candidats i 350 contractacions

El fòrum celebrat a València posa el punt final al programa ‘Labora en Ruta’, una iniciativa impulsada pel Servei Valencià d’Ocupació que ha recorregut tota la Comunitat per acostar les oportunitats laborals a la ciutadania.

A més de ser un espai de trobada entre empreses i persones que busquen feina, aquests fòrums ofereixen orientació i tallers perquè els participants guanyen seguretat i eines pràctiques per afrontar entrevistes de treball.

Amb 28 fòrums celebrats al llarg del territori, ‘Labora en Ruta’ ha aconseguit mobilitzar més de 16.000 persones candidates, gestionant prop de 1.800 ofertes de treball. En total, han participat 559 empreses i s’han realitzat més de 7.000 entrevistes, que han derivat en unes 350 contractacions directes. Un balanç que, segons la Generalitat, consolida aquesta iniciativa com una eina clau per connectar talent i oportunitats.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Antonio Galvañ, ha destacat que la intenció és donar continuïtat a ‘Labora en Ruta’ i seguir impulsant iniciatives similars. Assegura que fomentar l’ocupació i apropar els recursos del servei públic a la ciutadania continuarà sent una prioritat per a la Generalitat.

Amb fòrums com el de València, Labora reforça la seua aposta per una ocupació més accessible, pràctica i pròxima. Una iniciativa que no sols connecta empreses i candidats, sinó que dona eines reals per millorar la preparació i la confiança en la recerca activa de feina.