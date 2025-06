Intercitrus proposa una extensió de norma per impulsar la citricultura espanyola

La Interprofessional Citrícola Espanyola, Intercitrus, ha proposat al Ministeri d’Agricultura una extensió de norma per impulsar el sector citrícola a través de la investigació, la promoció i la lluita contra plagues i malalties.

Esta mesura ha sigut aprovada per unanimitat i preveu una aportació obligatòria de 0,0006 euros per quilo de taronja i mandarina, tant per a productors com per a comercialitzadors. L’objectiu: recaptar cinc milions d’euros anuals durant els pròxims cinc anys.

Amb aquest pressupost es finançaran accions de comunicació i campanyes de promoció per millorar la imatge dels cítrics espanyols i incentivar-ne el consum. També s’intensificaran els treballs de detecció i control de plagues com el HLB, la més letal del món per a la citricultura.

El pla inclou col·laboracions amb autoritats sanitàries autonòmiques per reforçar les xarxes de vigilància i punts de control, amb especial atenció a Comunitat Valenciana, Andalusia, Múrcia i Catalunya.

A més, Intercitrus aposta per la investigació amb noves varietats resistents, tècniques d’edició genètica i estudis sobre els efectes del canvi climàtic en els camps de cítrics.

Des de la interprofessional destaquen la unitat del sector i la voluntat de treballar colze a colze amb l’Administració per protegir i enfortir un cultiu clau per a l’economia mediterrània.