La reobertura del Cine California de Castelló serà una realitat gràcies al Pla Obert de la Diputació

Avancen les obres de rehabilitació del Cine California de Castelló, que preveu reobrir les seues portes a finals d’any.

Amb una inversió d’un milió d’euros atorgada dins del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València, el projecte s’executarà seguint els resultats d’una sèrie de tallers de participació ciutadana a través dels quals els veïns i veïnes han elegit el nou disseny.

Així, l’objectiu del consistiori és recuperar un emblema del poble, on no només es projectaven pel·lícules sinó que hi havia ball, teatre i música.

Així, el nou California es consolidarà alhora com a motor cultural i espai d’encontre per a la població, que podrà trobar tot tipus d’activitats culturals però també una zona verda on socialitzar i resguardar-se de la calor.

Durant la seua visita a Castelló, Enguix ha destacat que la Diputació ja ha executat projectes per valor de 70 milions dins de les inversions contemplades al Pla Obert.

Enguix ha incidit també en l’estima que els veïns i veïnes de Castelló li tenen al Cine California, assegurant que esta rehabilitació revitalitza un espai que representa la cohesió social i recupera l’ànima d’un poble. Així mateix, ha posat l’accent en la necessitat de traslladar a les noves generacions este llegat, fent un treball de restauració de la memòria.

El Cine California va ser una important sala de cinema d’estiu projectada als anys 50 per l’arquitecte Juan Guardiola, artífex d’altres edificis semblants com el Cine Monterrey de Pobla Llarga o el Cine Casablanca d’Alzira, ja desaparegut. Pels escenaris del California han passat noms tan destacats com Lola Flores, el Dúo Dinámico o, ja en la transició, grups com Al Tall.