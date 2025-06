Alzira acull una edició estiuenca de Cultura als Barris

El cau faller de la comissió L’Alquerieta d’Alzira ha sigut l’encarregat d’acollir l’últim taller fins setembre de Bon profit que organitza l’Ajuntament d’Alzira.

L’activitat va dirigida a tots els públics interessats en la cuina i la pastisseria casolana.

Un taller que esta vegada era impartit per la pastisseria alzirenya Besayuname d’Andrea Peña; una ocasió perfecta per descobrir com fer gelats artesans casolans, gaudir amb creativitat i compartir un moment divertit i formatiu.

En aquest taller, a més de seguir les receptes tradicionals, es fomentarà la creativitat perquè cada persona personalitze els seus gelats amb ingredients i combinacions originals. Un taller que ha comptat amb l’especial participació de l’associació de veïns de l’Alquerieta d’Alzira.

Este taller forma part del programa Cultura als Barris, cicle de tallers que no precisen d’inscripció prèvia, amb la qual es pretén deslocalitzar la cultura i portar-la als barris alzirenys. Una iniciativa que tornarà el proper mes de setembre.