La Policia Nacional incrementa la seguretat en zones turístiques de la ciutat de cara a l’estiu

Durant aquests mesos estivals es posa en marxa la “Operació Estiu 2025”

Elaborada per la Secretaria d’Estat de Seguretat amb l’objectiu de donar més seguretat en llocs de gran afluència turística, que es desenvoluparà entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.



▪ El dispositiu s’ha presentat aquest matí al passeig marítim de València amb una exhibició d’algunes de les unitats policials que participaran en el mateix.



▪ També s’establirà una Oficina de Denúncies i Atenció al Ciutadà a la zona de la platja per oferir una resposta més ràpida i eficaç a turistes i residents.

La Policia Nacional ha presentat aquest matí a Neptú de València la “Operació Estiu 2025”, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat en zones de gran afluència de turistes durant el període estival, com és la capital del Túria. L’acte de presentació, on s’ha fet una exhibició a escolars d’algunes de les unitats policials participants en aquest dispositiu especial, ha comptat amb la presència del Cap Superior de Policia Nacional de la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero; la Delegada del Govern a la Comunitat, Pilar Bernabé; el Cap Regional d’Operacions, Vicente Martínez i el Cap Provincial, Carlos Holgado.

La Operació Estiu es desenvoluparà entre l’1 de juliol i el 31 d’agost i amb ella es reforçarà el nombre d’efectius policials a les platges de les Arenes, el Cabanyal i la Malva-rosa, així com als llocs d’oci, turisme i esbarjo de la capital. També s’incrementarà la vigilància en els diferents mitjans de transport, com ara les estacions ferroviàries, i es prestarà especial atenció a l’aeroport de Manises, al port i a l’estació d’autobusos.

Oficina de denúncies al passeig marítim

Enguany, com a novetat, s’inclou la instal·lació d’una oficina de denúncies de la Policia Nacional a la zona de platja, concretament en unes dependències compartides i coordinades amb la Policia Local, situades al passeig marítim, a la confluència dels carrers José Ballester Gozalvo amb Pintor Ferrandis. L’horari d’atenció serà de 9 a 21 hores, de dilluns a diumenge, i s’hi recolliran denúncies sobre fets sense autor conegut o en què no es puguin aportar dades per a la identificació, tret que siguin de gravetat, que es derivaran a la corresponent Comissaria de Districte.

Per al correcte desenvolupament de la Operació Estiu 2025 intervendran efectius policials de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana, amb els Grups d’Atenció al Ciutadà (GAC), el Grup Operatiu de Resposta (GOR), el Grup de Resposta Immediata a la Criminalitat (GRIC), les Unitats de Prevenció i Reacció (UPR), la Unitat Especial de Cavalleria i la Unitat Especial de Guies Canins. També participaran diferents grups de Policia Judicial, de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres, la Unitat d’Intervenció Policial (UIP), Informació, Mitjans Aeri, Subsol i la Brigada Mòbil.