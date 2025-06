L’Hospital de la Ribera d’Alzira viu el seu primer dia de vaga

El personal subrogat del departament de salut de la Ribera organitza la vaga de dos dies per a reclamar les mateixes condicions laborals que la resta de la plantilla.

Un total de 1.200 treballadors (la meitat del personal que tot el departament) està convocat a aquests aturs, el 70% d’ells tenen el seu lloc a l’hospital i el 30% en Atenció Primària.

El comité ha destacat que només el president de la Generalitat, Carlos Mazón, té la clau que permetria desconvocar la vaga. Mazón es va comprometre al febrer del 2023 —afirma el comité— a equiparar la situació dels treballadors i treballadores del Departament d’Alzira amb la resta de la sanitat valenciana. A hores d’ara, el conseller de Sanitat es nega a negociar res amb el comité de vaga.

El personal laboral subrogat del departament de salut de la Ribera porta anys denunciant que realitzen una jornada superior, que no compten amb complements salarials quan estan malalts i que no poden participar en els plans per a reduir les llistes d’espera.