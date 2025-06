L’IES Enric Soler i Godes de Benifaió valora el suport de les empreses en la formació dels seus alumnes

Esta setmana s’ha celebrat la I Jornada FP-Empresa organitzada per l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió.

L’acte, celebrat al saló d’actes del Consell Agrari Municipal de Benifaió, va servir per reconéixer i agrair la col·laboració de les empreses locals en la formació de l’alumnat dels cicles formatius del centre.

A més, es va donar a conéixer l’oferta formativa de FP, amb cicles consolidats d’Informàtica i Comunicacions, i el nou cicle d’Indústries Alimentàries, que està en procés d’implantació.

L’acte va comptar amb la presència de representants d’empreses dels dos sectors i de l’alcaldessa de Benifaió, Marta Ortiz, qui va destacar el treball de l’equip directiu per ampliar l’oferta formativa amb el nou cicle de grau mitjà d’elaboració de productes alimentaris, i va destacar la jornada com una oportunitat per intercanviar idees i punts de vista.

Diversos alumnes i exalumnes van participar compartint les seues experiències sobre la formació en empreses. Finalment, es va fer un reconeixement especial a l’empresa local Macrosoft i el seu gerent, Roger Cerveró, per la seua col·laboració continuada acollint alumnat en pràctiques.

Des de l’IES Enric Soler i Godes van destacar que la jornada ha estat molt enriquidora i emotiva i esperen que siga la primera de moltes més.