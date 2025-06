Mar Chordá organitza un comunicat davant els assumptes judicials

La regidora del grup municipal UCIN a l’Ajuntament d’Alzira, Mar Chordá, ha comparegut en roda de premsa als portes del consistori per a anunciar que no lliurarà la seua acta de regidora i que continuarà representant UCIN en el plenari, malgrat les tensions internes sorgides dins del partit.

Mar Chordá ha recordat que el cas està actualment sub iudice i pendent de resolució judicial, per la qual cosa demana que es respecte la independència de la justícia i s’eviten valoracions públiques que puguen condicionar el procés fins que aquest finalitze.

L’edil ha expressat el seu descontentament per la convocatòria d’una roda de premsa per part d’UCIN, que va intentar “victimitzar la persona presumptament responsable de tota aquesta situació”.

Chordà ha finalitzat la seua intervenció fent una crida a la responsabilitat institucional i ha exigit una rectificació immediata per part de la direcció nacional d’UCIN, alhora que ha reafirmat el seu compromís amb la veritat, la legalitat i el respecte a l’Estat de Dret.