Mazón anuncia 30 milions d’euros en noves ajudes per a comerços, hostaleria i mercats municipals afectats per les riuades

Rebuig del Govern central a les propostes de la Generalitat

Mesures davant les riuades

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat hui que el Consell posarà en marxa “en els pròxims dies” un nou paquet d’ajudes dotat amb 30 milions d’euros destinat a comerços, establiments d’hostaleria i mercats municipals afectats per les últimes riuades, com a part del full de ruta per continuar amb la reconstrucció econòmica i social de les zones damnificades.

Aquests fons es dirigiran a la posada en marxa del bo comerç i el bo hostaleria, així com a la digitalització de pimes comercials i artesanes ubicades en municipis afectats, i a la millora de les infraestructures dels mercats municipals i l’impuls de plans d’acció comercial locals.

Rebuig del Govern central a les propostes de la Generalitat

Durant la seua intervenció en la sessió de control a Les Corts, Mazón ha criticat durament el Govern d’Espanya i els seus representants a la cambra valenciana per “tornar a defraudar els valencians” en rebutjar les 15 mesures proposades per la Generalitat en la XXVIII Conferència de Presidents.

“Va ser una absoluta pèrdua de temps”, ha assegurat Mazón, qui ha lamentat que la trobada es reduïra “a una successió de monòlegs sense debat ni votació”.

Entre aquestes mesures, el president ha destacat:

La reforma urgent del sistema de finançament autonòmic .

. La creació d’un Fons de Nivellació Transitori dotat amb 1.782 milions d’euros .

dotat amb . L’ actualització immediata de les entregues a compte .

. El desbloqueig del Fons de Liquiditat Autonòmic extraordinari amb 2.500 milions d’euros.

amb 2.500 milions d’euros. Un pacte d’Estat en matèria migratòria .

. L’ extensió de la vida útil de la central nuclear de Cofrents .

. El pagament del deute estatal en Sanitat i Dependència , que ascendeix a 3.400 milions d’euros .

, que ascendeix a . La cofinançació estatal de l’escolarització universal i gratuïta de 0 a 3 anys .

. I inversions estratègiques com la segona pista de l’Aeroport d’Alacant-Elx-Miguel Hernández o l’ampliació de l’aeroport de Manises.

Mesures davant les riuades

Mazón ha exigit al Govern central ajudes a fons perdut per a la reconstrucció de centres de salut, escoles i infraestructures malmeses, així com:

L’ exempció fiscal per a les persones damnificades.

per a les persones damnificades. L’ eliminació d’interessos dels préstecs ICO .

. L’habilitació de contractació d’emergència per als ajuntaments, com es va fer a La Palma després de l’erupció volcànica.

“Encara hi ha 39.000 famílies afectades sense haver rebut ni un euro”, ha afirmat Mazón, qui també ha denunciat que “5.000 autònoms estan pagant per una activitat que no poden realitzar”.

Ha posat com a exemple l’actuació de la Generalitat, que ha aconseguit la reobertura de la CV-36 amb una inversió de 15,7 milions d’euros, així com el restabliment del servei de Metrovalència abans que acabe el mes, tot “a pulmó i en temps rècord”.

Crítiques a l’oposició

El president ha lamentat la “traïció del PSPV al Finançament Just”, especialment pel seu rebuig al FLA extraordinari, i ha criticat l’absència de pressupostos generals de l’Estat, així com “la falta d’assistència del president del Govern espanyol a les sessions de control”.

També ha recriminat a Compromís la seua actitud de “conflictes interns i manca de propostes”, i ha instat al grup parlamentari a donar suport a qüestions clau per a la Comunitat Valenciana, com la petició de les competències de Costes per defensar els veïns i empreses del litoral.

“És hora d’actuar amb responsabilitat i unitat per a la recuperació del nostre territori”, ha conclòs Mazón.