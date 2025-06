Rovira exigix a la ministra d’Educació fons econòmics per a ajudar a la reconstrucció del sistema educatiu afectat per la riuada

El conseller d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha exigit a la ministra d’Educació, Pilar Alegría, la concessió de fons econòmics per a reconstruir el sistema educatiu valencià afectat per la riuada.

Segons ha denunciat el conseller, “el passat 7 de novembre vaig mantindre una videotelefonada amb la ministra per a traslladar-li la magnitud de la catàstrofe i la necessitat d’ajuda estatal. Des de llavors, han passat set mesos i no ha tornat a contactar amb nosaltres, ni tan sols ha visitat la zona afectada”.

Rovira ha fet estes declaracions en el marc de la Conferència Sectorial d’Educació convocada pel Ministeri, on ha assistit acompanyat del secretari autonòmic d’Educació, Daniel McEvoy.

48.000 alumnes afectats i cap ajuda estatal

“Més de 48.000 alumnes van resultar afectats per la riuada i, des del Ministeri, no han existit”, ha remarcat Rovira. “Ha sigut la Generalitat qui ha assumit en solitari la recuperació de l’activitat lectiva, garantint que tot l’alumnat tornara a les aules abans de Nadal, en diverses modalitats”.

El conseller ha volgut destacar que la reconstrucció educativa no és només reconstruir edificis, sinó també atendre la salut mental, reposar material, i garantir serveis com el menjador i el transport escolar. “Tot açò està suposant un cost de 140 milions d’euros que la Generalitat està assumint en solitari. El Govern d’Espanya, res”.

Fons especials per a temperatures extremes

Rovira també ha traslladat la proposta d’habilitar fons nacionals per a fer front a les altes temperatures que afecten els centres educatius. Estes ajudes permetrien instal·lar aire condicionat o tendals, segons les necessitats de cada centre.

Pla de formació davant emergències

Durant la reunió sectorial, s’ha acordat un pla de formació davant emergències de protecció civil en centres educatius no universitaris. Rovira ha criticat que s’haja “imposat per decret llei” i ha manifestat objeccions, especialment perquè la formació es pretén impartir per personal d’emergències i no pel personal docent.

Des de la Conselleria es proposa que els CEFIRE (Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius) formen els docents, que després traslladaran els continguts a l’alumnat. “Això garantix l’autonomia pedagògica, l’efectivitat i una millor organització”, ha afirmat.

Distribució de fons per programes estatals

En la mateixa conferència s’han aprovat els criteris de repartiment dels fons estatals per a 2025 dins dels programes de cooperació territorial. A la Comunitat Valenciana li corresponen: