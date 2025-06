AVA-ASAJA demana al Parlament Europeu que incloga la clàusula automàtica de l’arròs en el pròxim tríleg

El sector urgeix un mecanisme de protecció de l’arròs europeu que s’aplique automàticament, sense necessitat de més tràmits, quan els volums d’importació superen un llindar de referència preestablit.

Els pròxims dies són decisius per al futur del sector arrosser europeu.

El Consell ha acordat iniciar a partir d’este dimarts un tríleg amb el Parlament i la Comissió per a negociar el mecanisme de salvaguarda de l’arròs de la Unió Europea en cas d’entrades massives d’importacions procedents de països tercers

Per això, ASAJA Nacional i AVA-ASAJA sol·liciten al Parlament Europeu, especialment als eurodiputats que formen part de la Comissió de Comerç Internacional (INTA), que incloguen en el mandat de negociació d’estos diàlegs tripartits la clàusula automàtica prevista en l’article 29 del Reglament del Sistema de Preferències Generalitzades (SPG).

Miguel Minguet, president del grup de treball de l’Arròs del COPA-COGECA, en representació d’ASAJA, assegura que:

“La Unió Europea no pot continuar protegint el seu sector arrosser amb mitges tintes. És evident que les mesures adoptades fins ara no han evitat invasions d’arrossos asiàtics amb aranzel zero i, en conseqüència, afonaments sobtats dels preus en origen.

La situació requerix actuar amb contundència. Necessitem una clàusula que s’aplique de manera automàtica, sense més tràmits que retarden o fins i tot bloquegen el procediment, quan els volums d’importació superen un llindar preestablit. Qualsevol altra decisió serà insuficient”.

Segons indica Farm Europe, entitat de la qual ASAJA és membre, durant esta última campanya (de juny de 2024 a juny de 2025), les importacions d’arròs procedents de Cambodja i Myanmar –amb aranzel zero– han augmentat un 13%, i l’increment ha arribat fins al 40% en el cas de l’arròs índica. Actualment, més del 60% de l’arròs importat a Europa es beneficia de reduccions aranzelàries.

Segons Minguet, també membre del comité executiu d’AVA-ASAJA:

“estes xifres d’importació a baix cost amenacen seriosament d’envair els nostres mercats i perjudicar la rendibilitat dels arrossers europeus, posant en perill la continuïtat d’una activitat fonamental per a l’economia, la gastronomia i la conservació d’espais d’alt valor ambiental com l’Albufera”.

Els eurodiputats espanyols que formen part de la Comissió de Comerç Internacional i als quals ASAJA dirigix la seua petició són:

Gabriel Mato (amb un paper clau en esta qüestió)

(amb un paper clau en esta qüestió) Juan Ignacio Zoido , Borja Giménez , Nicolás Pascual (PP)

, , (PP) Javier Moreno , Lina Gálvez , Hana Jalloul , Cristina Maestre (PSOE)

, , , (PSOE) Vicent Marzà (Compromís – Els Verds)

(Compromís – Els Verds) Hermann Tertsch (VOX)

Reciprocitat: una condició irrenunciable

D’altra banda, una altra exigència innegociable que defensa AVA-ASAJA és l’establiment del principi de reciprocitat en tots els acords comercials de la UE amb països tercers. Minguet reclama:

“Els arrossos que arriben als consumidors europeus han de complir els mateixos estàndards fitosanitaris, ambientals, socials i de qualitat, vinguen d’on vinguen. No tenim por de competir en el mercat, però exigim que tots juguen amb les mateixes regles. Sense reciprocitat, perden tant els productors com els consumidors”.