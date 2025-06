El PSPV-PSOE de Sueca condemna amb contundència els casos de corrupció política

Des del PSPV-PSOE de Sueca, manifestem amb profunda indignació i cansament la nostra més enèrgica condemna davant els recents casos de corrupció política que han eixit a la llum.

Aquests fets erosionen la confiança de la ciutadania en les institucions, embruten el nom de la política i atempten contra valors fonamentals com la justícia, la transparència i l’honestedat que han de guiar a qualsevol servidor públic.

És absolutament inacceptable que persones triades per a representar els interessos del poble utilitzen els seus càrrecs per a enriquir-se il·lícitament, trahint el mandat democràtic que se’ls va atorgar.

La corrupció no és un cas aïllat, ni exclusiu d’un partit: és un càncer que s’estén per les estructures del poder, afavorint la desigualtat, la impunitat i la desafecció ciutadana.

Des del PSPV-PSOE de Sueca, exigim que s’investiguen a fons tots els casos de corrupció, sense importar el partit dels implicats. Reclamem que s’aplique el pes complet de la llei i que es dicten sancions exemplars, perquè cap persona puga creure’s impune. No n’hi ha prou amb disculpes ni dimissions forçades: cal reparar el dany causat i garantir que no es repetisca.

A més, defensem la militància honesta del partit, formada per homes i dones que, amb total entrega i compromís, treballen des del municipalisme per una societat més justa. És injust que puguen veure’s afectats per l’actuació indecent d’altres.

Sabem que la majoria de la ciutadania comparteix la nostra indignació. Vostés són l’esperança d’un futur net, just i transparent, i mereixen representants dignes i exemplars.

Per això, fem una crida a la direcció federal del PSOE perquè assumisca la responsabilitat històrica que li correspon i prenga mesures contundents per depurar les files del partit, eliminant tot rastre de corrupció.

També instem a promoure una cultura de transparència i rendició de comptes, on l’ètica pública i l’honestedat siguen valors innegociables. És moment de sentir la veu de la militància de base, que reclama una regeneració profunda de noms, actituds i pràctiques.

No podem permetre que la corrupció siga la norma. Caiga qui caiga i siga del partit que siga. És hora d’exigir responsabilitats i alçar la veu per una política que torne a ser servei públic, compromís i dignitat.

No tots som iguals, i ens queda la tranquil·litat de saber que hi ha moltes persones que treballen cada dia amb dedicació, serietat i honradesa, amb l’únic objectiu de millorar la vida dels seus veïns i veïnes.