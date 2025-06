Industria amplia fins al 31 d’octubre el Pla Reinicia Auto+ per a les persones afectades per la DANA

El Ministeri d’Indústria i Turisme ha anunciat l’ampliació del Pla Reinicia Auto+ fins al pròxim 31 d’octubre, destinat a ajudar les persones afectades per la DANA que van perdre els seus vehicles.

La mesura ha sigut confirmada per la secretària d’Estat d’Indústria, Rebeca Torró, durant el Fòrum sobre Reindustrialització organitzat pel diari Levante.

El pla, que compta amb una dotació de 465 milions d’euros i la col·laboració de 1.300 concessionaris, ha rebut ja sol·licituds d’ajuda per a 37.300 vehicles, amb ajudes de fins a 10.000 euros per unitat. Segons Torró, es tracta d’una mesura molt ben valorada pel sector, que també es va veure greument afectat per les conseqüències de la DANA.

A més, la secretària d’Estat ha recordat altres línies d’ajudes per a empreses i autònoms damnificats, com ara els 350 milions d’euros del FEPYME DANA i els 650 milions del FAIIP DANA.

Política industrial post-Next Generation

Durant la seua intervenció, Rebeca Torró també ha avançat que el seu departament treballa ja en el disseny de polítiques per a l’etapa post-Fons Next Generation, amb l’objectiu de donar resposta als grans reptes de la indústria espanyola i augmentar l’atractiu per a la inversió industrial.

Torró ha remarcat el compromís del Govern d’Espanya amb la competitivitat del teixit industrial, destacant mesures com l’increment de fins a 600 milions d’euros en ajudes per a compensar els costos per emissions de CO₂ de les grans indústries, fet que reduirà de manera significativa la seua factura energètica.