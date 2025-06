La Conselleria d’Agricultura tria l’arrossar suecà per a presentar la campanya contra el ‘cucat’

El paratge de la Muntanyeta dels Sants ha estat l’escenari triat esta matí per la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca per a presentar la campanya que vol combatre l’amenaça del ‘cucat’ en el cultiu de l’arròs.

El conseller Miguel Barrachina, acompanyat per l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i les regidores Sari Sáez i Roser Viñoles, ha explicat que amb esta campanya, dotada amb 420.000 euros, es tractarà el 100% dels camps d’arròs valencians sense utilitzar insecticides, amb un tractament respectuós amb la fauna, la flora i els cultius.

El conseller ha detallat que la tècnica emprada és la confusió sexual, que utilitza feromones sintètiques per impedir que els mascles localitzen les femelles, trencant així el cicle reproductiu del ‘cucat’ durant les seues tres generacions anuals.

“Els arrossers valencians cuiden el medi ambient des de fa segles. Aquesta tècnica és una solució efectiva i sostenible que compta amb la confiança del sector”, ha afirmat Barrachina.

Àmbit i desenvolupament

Durant maig i juny, s’han col·locat 215.000 difusors en les zones arrosseres valencianes, cobrin una extensió de 15.600 hectàrees —el 100% de l’arrossar del Parc Natural de l’Albufera, la Marjal de Pego-Oliva, La Llosa i Xilxes— en col·laboració amb la Federació de Cooperatives Agroalimentàries.

Enguany s’aplicaran dos tipus de difusors:

Un de col·locació interior, a una distància de 18×18 metres (31 difusors/ha) que cobrirà 2.800 hectàrees.

Un altre en els màrgens de les parcel·les amb menor densitat (10 difusors/ha), per a les 12.800 hectàrees restants.

Aquesta campanya suposa una reducció del 99,2% en l’ús de productes fitosanitaris, preservant els insectes beneficiosos i evitant residus.

Reconeixement local

L’alcalde Julián Sáez ha agraït la tria d’aquest lloc emblemàtic per a la presentació, valorant l’esforç de la Conselleria per protegir el sector agrícola, clau per a la societat.

“Esperem que esta aposta biològica es traduïsca en una producció abundant i sostenible d’arròs de qualitat”, ha declarat Sáez.

A l’acte també han assistit representants de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries i de la Diputació de València, reafirmant el compromís conjunt amb aquest projecte innovador i respectuós amb el medi ambient.