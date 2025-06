La Diputació destinarà 2,6 milions d’euros a reparar infraestructures turístiques danyades per la dana

La Diputació de València destinarà 2,6 milions d’euros per a reparar infraestructures turístiques de la província que van ser danyades per la dana del passat 29 d’octubre.

El president de la corporació provincial, Vicent Mompó, ha fet este anunci durant la seua visita a zones turístiques afectades per la riuada en els municipis de Sot de Chera i Catarroja.

Es tracta de dos línies d’ajudes que la Diputació, a través de l’àrea de Turisme que dirigix el diputat Pedro Cuesta, posarà en marxa per a impulsar la recuperació de l’activitat turística de municipis afectats, per als quals el sector del turisme és fonamental per a la tornada a la normalitat tant en termes econòmics com socials.

En les dues visites, els alcaldes de Sot de Xera i Catarroja, Tomás Cervera i Lorena Silvent, han destacat el bon paper que fa la Diputació sent un “Ajuntament d’Ajuntaments”, estant al costat dels municipis més menuts i ajudant a reconstruir zones i infraestructures que no han estat incloses en altres subvencions.

Una vegada en Catarroja, Mompó ha reiterat el compromís de la Diputació amb els pobles menuts i ha destacat que estaran al seu costat fins que el necessiten. A més, ha reiterat la necessitat d’abordar zones turístiques que són l’únic motor econòmic d’estos municipis.

Esta línia d’ajudes procedix del programa ACD València (Accions de Cohesió en Destins), finançat amb Fons Next Generation de la Unió Europea, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L’execució de totes les actuacions en els diferents municipis les durà a terme la pròpia Diputació de València, amb la col·laboració dels respectius ajuntaments, i de manera coordinada amb Turisme Comunitat Valenciana.