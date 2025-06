Miguel Ángel Martínez Tortosa, reelegit per unanimitat com a president de la Federació Lletres Falleres

La Federació Lletres Falleres va celebrar ahir una junta extraordinària, en la qual un dels punts de l’ordre del dia va ser la renovació de la presidència.

Per unanimitat, es va acordar que Miguel Ángel Martínez Tortosa continue al capdavant de la federació durant dos anys més, tal com establixen els estatuts de l’entitat.

En finalitzar la sessió, el president reelegit va manifestar la renovació del seu compromís amb els llibrets de falla i amb la promoció de la nostra llengua, dos pilars fonamentals del projecte de Lletres Falleres.

Martínez Tortosa va voler agrair especialment la implicació i el treball desinteressat de cadascun dels components de la federació, destacant la força del col·lectiu per continuar consolidant els premis i les iniciatives que valoren la creativitat i la cultura escrita dins del món faller.

Amb esta reelecció, Lletres Falleres aposta per la continuïtat d’un projecte consolidat, que treballa per dignificar els llibrets de falla com a expressió cultural de gran valor literari i lingüístic, fomentant alhora la col·laboració entre comissions, institucions i escriptors compromesos amb la festa i la llengua.

