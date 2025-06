Sueca convoca el concurs del cartell anunciador de les Festes Majors 2025

Sueca, 13 de juny de 2025. L’Ajuntament de Sueca ha obert la convocatòria del concurs per a seleccionar el cartell anunciador de les Festes Majors 2025.

El termini de presentació de sol·licituds comença hui, divendres 13 de juny, i finalitzarà el 27 de juny.

Podrà participar-hi qualsevol persona a títol individual, amb un màxim de dos cartells per participant, que hauran de ser originals i inèdits.

Els dissenys hauran d’incloure el text:

SUECA, FIRA I FESTES SETEMBRE 2025,

i reservar un espai per al logotip de l’Ajuntament de Sueca, que es pot descarregar des de la web municipal: www.sueca.es.

Amb motiu del centenari del futbolista suecà Antonio Puchades, declarat ‘Any Puchades’, es podrà incloure una referència visual i/o textual a aquesta efemèride dins del disseny. Aquesta referència serà de lliure interpretació per part de l’autor o autora.

“Com és tradició, des de la Regidoria hem convocat este concurs amb la finalitat de triar la imatge oficial de les Festes Majors del municipi.

Enguany, volem destacar el centenari del recordat futbolista Antonio Puchades, una celebració molt important per a Sueca. Anime a tota la ciutadania a participar i mostrar el seu talent creatiu”, ha declarat el regidor de Festes, Alfredo Planells.

Les sol·licituds s’hauran de presentar preferentment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Excepcionalment, si no es disposa de mitjans electrònics, es podrà fer de manera presencial al Registre General d’Entrada (de 9 a 14 h).

Els treballs es lliuraran de manera anònima, sense cap identificació, per tal de preservar l’autoria, al Departament de Festes (2n pis), acompanyats de la documentació requerida.

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web municipal: www.sueca.es.