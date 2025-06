Alzira commemora el 15 de juny, Dia contra el Maltractament en la Vellesa

Ahir, 15 de juny, es va commemorar el Dia Internacional de Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament en la Vellesa, declarat per l’Assemblea General de les Nacions Unides

Objectiu de denunciar i visibilitzar les situacions de maltractament i sofriment que pateixen moltes persones majors arreu del món.

Per a combatre aquesta realitat, l’Ajuntament d’Alzira ha posat en marxa diverses iniciatives socials, lúdiques i culturals orientades a fomentar la participació activa de les persones majors i a resoldre les seues necessitats des del respecte i la dignitat.

“Reivindiquem el bon tracte com a resultat del respecte pels drets: dret a decidir, a opinar, a no ser tractats de forma infantil, a viure amb dignitat i prendre les seues pròpies decisions. El bon tracte no té edat i implica reconèixer l’altre com un igual”, ha expressat la regidora de Serveis Socials, Igualtat i Polítiques Inclusives, Amèlia Blanquer.

Xarrada sobre prevenció del maltractament

Entre les activitats destacades, esta setmana tindrà lloc la xarrada “Previndre el maltractament en la vellesa, cuidar-nos entre totes i tots”, que se celebrarà:

Dimecres 18 de juny, a les 17.30 h, a “La Parrilla” (Associació Pensionistes El Xúquer).

L’acte comptarà amb la participació d’un psicòleg especialitzat en treball psicosocial.

Tallers sobre la por a les pluges i protocols d’alarma

També s’han programat tallers als Centres de Convivència municipals dirigits a gestionar emocions i situacions climàtiques:

Dimarts 17 de juny, a les 17.00 h , al Centre de Convivència Pedro Garcia (Avinguda del Parc, 15)

, al (Avinguda del Parc, 15) Dijous 19 de juny, a les 17.00 h, al Centre de Convivència Antonia Cerdà (Carrer Trafalgar, 65)

Amb aquestes accions, l’Ajuntament reafirma el seu compromís per promoure el bon tracte a les persones majors, prevenir el maltractament i fomentar una convivència basada en el respecte i la igualtat intergeneracional.