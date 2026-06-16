Tadeo Jones celebra 25 anys d’aventures amb una gran exposició immersiva a València

L’Ateneu Mercantil acollirà del 1 de juliol al 18 de setembre una mostra amb material inèdit, escenaris de les pel·lícules i activitats interactives
L’exposició inclourà un escape room inspirat en la nova entrega cinematogràfica del popular explorador
El personatge més aventurer de l’animació espanyola arriba este estiu a València. L’Ateneu Mercantil acollirà, de l’1 de juliol al 18 de setembre, una gran exposició immersiva dedicada al 25 aniversari de Tadeo Jones, una proposta cultural i familiar organitzada pel Festival Internacional de Cinema Infantil de València (FICIV).
La mostra oferirà als visitants un recorregut per la trajectòria del popular explorador a través de dibuixos originals, cartells internacionals, projeccions audiovisuals, material gràfic exclusiu i recreacions d’alguns dels escenaris més emblemàtics de les seues aventures. A més, el públic podrà descobrir els orígens del personatge i conéixer de prop el procés creatiu i tècnic que ha convertit la saga en un dels majors èxits de l’animació espanyola.
Un dels principals atractius de l’exposició serà un escape room temàtic inspirat en “Tadeo Jones 4: La llàntia meravellosa”, la nova pel·lícula de la franquícia que arribarà als cinemes el pròxim 26 d’agost. Esta experiència immersiva convidarà els participants a resoldre enigmes i superar desafiaments en una autèntica expedició arqueològica pensada per a gaudir en família.
Segons Marcos Campos, director del FICIV i comissari de l’exposició juntament amb Carmen Chaves, l’objectiu és acostar al públic la màgia del cinema d’animació i mostrar tot el treball artístic que hi ha darrere d’una producció d’esta magnitud. Per la seua part, Chaves ha destacat el caràcter participatiu de la iniciativa, concebuda perquè menuts i majors compartisquen una experiència divertida i educativa.
L’exposició i l’escape room obriran cada dia en horari de vesprada, de 17.00 a 21.00 hores. Les entrades ja es poden adquirir tant a les taquilles de l’Ateneu Mercantil com a través de la seua pàgina web.
El preu de l’entrada a l’exposició oscil·la entre els 8 euros de la tarifa reduïda i els 10 euros de l’entrada general. Per a gaudir de l’exposició i de l’escape room conjuntament, el cost serà de 14 euros en tarifa reduïda i de 16 euros en tarifa general.
Amb esta proposta, València es convertirà durant l’estiu en el punt de trobada de milers de seguidors de Tadeo Jones, que podran reviure les seues aventures i descobrir tots els secrets del personatge més famós de l’animació espanyola.