València millora la seguretat viària i la convivència en la parada de l’EMT de Blasco Ibáñez

L’Ajuntament de València ha presentat, en el Fòrum pel Dia Mundial de la Seguretat Viària, les millores implantades a l’entorn de la parada de l’EMT Blasco Ibáñez-Cronista Almela i Vives.
Es tracta d’un projecte pilot del Servei de Mobilitat que busca incrementar la seguretat viària i millorar la convivència entre vianants, ciclistes i vehicles en este punt de la xarxa de transport públic.
La intervenció s’ha dissenyat després d’un diagnòstic tècnic amb càmeres i visió artificial, que ha permés detectar deficiències funcionals i situacions de conflicte entre els usuaris de l’autobús i el carril bici situat darrere de la marquesina.
Per a corregir estes situacions de risc, s’han instal·lat mampares de cristall que canalitzen els recorreguts dels vianants cap als passos habilitats. A més, s’han reubicat i ampliat els passos de vianants per a adaptar-los als itineraris reals de pujada i baixada de l’autobús, millorant la visibilitat.
L’actuació incorpora també senyalització vertical específica amb prioritat per als vianants, que s’il·lumina automàticament mitjançant sensors que detecten la presència de l’autobús.
Esta intervenció s’emmarca dins del projecte europeu UPPER, una iniciativa finançada per la Unió Europea per a impulsar el transport públic sostenible. València és l’única ciutat espanyola que participa en este programa.
En paral·lel, la Policia Local de València ha presentat el balanç dels primers cent dies del Pla Vector 2026-2030 per a reduir la sinistralitat a la ciutat.
Durant els pròxims mesos s’avaluaran els resultats per a valorar la possible extensió d’estes mesures a altres punts de la ciutat.