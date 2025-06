Cullera acomiada el Beach Pride 2025 reafirmant-se com a ciutat diversa, oberta i plural

Més de 2.000 persones van gaudir la nit del dissabte de les actuacions i concerts al Parc de Sant Antoni en la quarta edició del Cullera Beach Pride 2025, que ha consolidat la ciutat com un referent en diversitat, inclusió i pluralitat.

Durant el cap de setmana, el festival va comptar amb actuacions destacades de Ricky Merino, Nerea Rodríguez, Abril Zamora, Xenos Spain, Roi Porto i Raquel Maravilla, entre altres artistes, oferint un espectacle variat i multitudinari.

Un element clau de l’èxit ha sigut la gran implicació de les associacions i col·lectius locals, que han tingut un paper protagonista durant tota la celebració, especialment en la Marxa de l’Orgull, que va recórrer els carrers del municipi. Associacions socials, culturals, falles i el sector de l’hostaleria han col·laborat estretament amb l’Ajuntament per convertir el festival en una autèntica festa de la diversitat i en un motor de dinamització social i econòmica.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subratllat que “Cullera és una ciutat tolerant, respectuosa i oberta on la bandera de les llibertats, dels drets i de la igualtat oneja amb força”. Mayor ha remarcat la importància de la col·laboració entre associacions i negocis, que “han estat clau perquè aquest esdeveniment siga un èxit en tots els sentits”.

L’alcalde ha afegit que “aquesta celebració és molt més que una festa, és una manifestació clara dels valors que conformen la nostra ciutat, i continuarem treballant perquè aquesta celebració creixca i continue sent un símbol de convivència i respecte”.

Les activitats d’aquesta edició han combinat cultura, reivindicació i oci, amb una gran participació tant de públic jove com familiar, consolidant l’esdeveniment com un espai de convivència intergeneracional i plural. Per primera vegada, el festival ha inclòs activitats esportives com tornejos de voleibol platja i classes de ioga, que van tindre una resposta excepcional. El regidor de Diversitat, Àlex Morales, ha destacat que aquestes activitats “van ser valorades molt positivament pels participants i mostren el compromís de l’esport amb la diversitat i la inclusió”.

La pròxima edició del Cullera Beach Pride, que tindrà lloc el 2026, celebrarà el seu cinqué aniversari, i es preveu encara més àmplia i participativa, consolidant Cullera com una ciutat referent en la defensa dels drets LGTBIQ+ i en la promoció de la convivència i la diversitat.