Els bussos de la Policia troben el cadàver del jove desaparegut en el riu Túria a Manises

La Policia Nacional troba el cos sense vida de l’home desaparegut ahir en el riu Túria.

La víctima, un jove colombià d’uns 30 anys d’edat, va ser arrossegat per l’aigua quan es banyava amb el seu grup d’amics.

El cos ha sigut localitzat sobre les 10 del matí pels bussos del Grup Especial d’Operacions. En la mateixa zona es va ofegar la setmana passada un altre jove.

L’assut de la séquia de Tormos és un paratge molt perillós per les destrosses que va causar la Dana el passat 29 d’Octubre. Així, la Federació de Salvament i Socorrisme de la CV aconsella no banyar-se en rius afectats per la riuada.